Yhden aikakauden loppu: Valtava kauppaketju lopettaa CD-levyjen myynnin

2010-luvulla taas musiikin ostaminen on romahtanut lopullisesti ja musiikin kuluttaminen on siirtynyt striimauspohjaiseksi, vetureinaan sekäettäNyt yksi tärkeimmistä myyntikanavista Yhdysvalloissa,-kauppaketju on ilmoittanut , että se lopettaa kokonaan CD-levyjen myynnin vielä tämän vuoden aikana. Samaan aikaan toinen merkittävä kauppaketju,, on kertonut levy-yhtiöille, että niiden pitää ostaa Targetilta takaisin kaikki myymättömät levyt, mikäli haluavat saada levyjään ylipäätään ketjun myyntiin. Aiemmin kauppaketjut ovat itse vastanneet ns. käsiin jäävien levyjen kohtalosta.Suomen fyysisten levyjen myynnin huippu nähtiin vuonna 2000, jolloin singlejä, vinyylejä, C-kasetteja ja CD-levyjä myytiin yhteensä huikeat 9,6 miljoonaa yksikköä. Vuoden 2017 tilastoja ei ole vielä saatavilla, mutta vuonna 2016 myynti oli kutistunut 4,7 miljoonaan myytyyn äänitteeseen.Rahassa mitattuna Suomenkin levytilastot ovat olleet jo pidempään digivetoisia - vuonna 2016 fyysisten levyjen myynti oli enää 9,2 miljoonaa euroa, kun digitaalinen "myynti" tuotti levy-yhtiöille kolme kertaa enemmän, yhteensä 27,5 miljoonaa euroa.Kotimaasta on muista syistä kadonnut osa legendaarisista levyjä myyneistä tahoista, kuten lakkautettu. Onkin mielenkiintoista nähdä kauanko enääjapitävät fyysisiä ääniteitä hyllyissään.