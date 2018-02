Bitcoin-kupla puhkeaa – Arvo kävi jo alle 8000 dollarissa

Bitcoinilla on takana hurja kasvupyrähdys, sillä viime vuoden aikana virtuaalivaluutan arvo paisui parhaimmillaan 20-kertaiseksi vuoden 2017 alkuun nähden. Vanha viisaus kuitenkin sanoo, että se mikä menee ylös, tulee myös joskus alas. Vuosi 2018 onkin alkanut on takana hurja kasvupyrähdys, sillä viime vuoden aikana virtuaalivaluutan arvo paisui parhaimmillaan 20-kertaiseksi vuoden 2017 alkuun nähden. Vanha viisaus kuitenkin sanoo, että se mikä menee ylös, tulee myös joskus alas. Vuosi 2018 onkin alkanut mollivoittoisissa tunnelmissa bitcoin-sijoittajien näkökulmasta

Viimeisen vuorokauden aikana bitcoin korkkasi ensimmäistä kertaa sitten viime vuoden marraskuun alle 8000 dollarin arvon. Pudotus alle 8000 dollarin kesti kuitenkin vain alle tunnin. Nyt yhden bitcoinin arvo on jo noin 8500 dollaria. Parhaimmillaan bitcoinin arvo oli kuitenkin 18. joulukuuta, jolloin yhtä bitcoinia kohden sai 19 500 dollaria.



Arvon laskun taustalla on lisääntynyt keskustelu bitcoinin sääntelyyn liittyen sekä japanilaiseen bitcoin-vaihtopörssiin (Coincheck) tehty poliisiratsia. Tammikuun lopun jälkeen bitcoinin arvosta on sulanut lähes 30 prosenttia.



Bitcoinin lisäksi muiden yleisten virtuaalivaluuttojen arvo on pudonnut viime aikoina.