YouTube toi television livelähetykset Rokulle

YouTube on laajentanut viimeaikoina uusille osa-alueille, joista yksi kenties merkittävimmistä ovat livelähetykset. Erityisesti Yhdysvalloissa yhtiö kamppailee nykyisin YouTube TV:n avulla jo kaapelioperaattoreita vastaan.

Nyt Google ja Roku ovat kertoneet, että YouTuben livelähetyksiä voi seurata jatkossa myös Roku TV:n avulla. Suosittu striimauslaite Roku tukee nyt YouTube TV -palvelua, josta löytyy niin livelähetykset kuin pilvitallennus.



Yhtiö lupaa tuen isolle osalle Roku TV -laitteistosta ja tukea laajennettaneen jatkossa. Tässä vaiheessa mukaan lukeutuu useat Rokua tukevat televisiomallit sekä Rokun omat suoratoistolaitteet.



YouTuben televisiopalvelua on alunperin tuotu asiakkaille muun muassa Google Fiber -nettipalvelun ohessa, mutta sittemmin hakujätin televisiopalvelusta on muodostunut erillinen palvelu.



Tällä hetkellä YouTube TV on saatavilla vain Yhdysvalloissa ja sielläkään kattavuus ei ole läheskään koko maan luokkaa. YouTube TV tarjoaa perinteisiä televisiokanavia sekä pilvitallennuspalvelun, josta ohjelmat voi katsoa jälkikäteen.