Vetoomusoikeus: Twitter ei osallinen ISIS-terrori-iskuun

Reilu pari vuotta sitten kaksi Jordanissa työskentelevää yhdysvaltalaisurakoitsijaa menehtyivät ISIS-terroristien hyökkäyksessä. Vuoden 2016 alussa menehtyneiden perheet Reilu pari vuotta sitten kaksi Jordanissa työskentelevää yhdysvaltalaisurakoitsijaa menehtyivät ISIS-terroristien hyökkäyksessä. Vuoden 2016 alussa menehtyneiden perheet haastoivat Twitterin oikeuteen , sillä heidän mukaan some-palvelu oli osallisena, koska ei sulkenut terroristeja pois palvelustaan.

Myöhemmin kyseisenä vuonna oikeus hylkäsi kanteen Twitteriä vastaan, mutta perheet valittivat tuomiosta. Nyt myös vetoomustuomioistuin on kertonut päätöksensä.



9th U.S. Circuit Court of Appeals -vetoomustuomioistuin on päättänyt, ettei valituksessa ollut riittävästi meriittiä ja niinpä Twitteriä ei voida pitää velvollisena vahinkoihin.



Uhrien omaisten mukaan Twitter on asianosainen, koska se mahdollisti terroristijärjestö ISISin toiminnan ja rekrytoinnin omassa palvelussaan. Tuomioistuimen mukaan vastapuoli ei kuitenkaan onnistunut näyttämään toteen, että Twitterin toiminnalla oli vaikutusta jordanialaisen terroristin tekoon millään tavalla.



Oikeus päätti tuomiosta 3-0-tuloksella Twitterin hyväksi. Some-palvelu ei ole kommentoinut tapausta.



Luonnollisesti uhrien perheet ja heidän asianajajansa olivat pettyneitä tuomioon, mutta tässä vaiheessa ei kerrottu mahdollisista muista oikeustoimista.