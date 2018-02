Tässä ovat Netflixin helmikuun uudet Originals-ohjelmat

Uusi vuosi on alkanut Netflixiltä melkoisen vauhdikkaasti ja peräti kahdeksan miljardien sijoitukset sisällöntuotantoon ja tietysti ohjemiston ulkoa ostamiseen ovat lähteneet käyntiin. Uusi vuosi on alkanut Netflixiltä melkoisen vauhdikkaasti ja peräti kahdeksan miljardien sijoitukset sisällöntuotantoon ja tietysti ohjemiston ulkoa ostamiseen ovat lähteneet käyntiin.

Tammikuu on loppu ja nyt on aika katsoa mitä Netflixillä on tarjota tässä kuussa. Uutuussisältöä riittää tietysti tässäkin kuussa, joten tarjolla on niin komediaa, elokuvia kuin uutuussarjoja.



Helmikuun aloittavat huomenna uudet sarjat Altered Carbon, joka perustuu Richard K. Morgan cyberpunk-scifi-novelliin, sekä Snoop Doggin teinejä jenkkifutikseen treenaava Coach Snoop. Tämän lisäksi täysin uusia, ensimmäisen kauden sarjoja ovat lasten animaatio Luna Petunia: Return to Amazia, uudelleen käynnistetty Queer Eye (Sillä silmällä) uudella Fab 5:llä, japanilaissarja Re:Mind, 90-luvulle sijoittuva teinikomedia Everything Sucks!, rikosdraama The Frankenstein Chroniclesin kaksi ensimmäistä kautta, dokumenttisarja First Team, jonka ensimmäinen jakso keskittyy futisjoukkue Juventusiin, antologiasarja Seven Seconds sekä huippukokki David Changin ruokaohjelma Ugly Delicious.



Pelkästään uusien Netflixin originaalisarjojen osalta kuukausi on siis täynnä katsottavaa. Tämän lisäksi palaavissa sarjoissa on mm. japanilaista animaatiota à la Fate/Apocrypha, draamasarja Greenhouse Academy, animaatiosarja DreamWorks Dragons: Race to the Edge kuudennella kaudella sekä Gérard Depardieun tähdittämä ranskalaissarja Marseille.



Elokuvatarjonnasta puolestaan huolehtivat mm. palkittu unkarilaisdramaa On Body and Soul, naisten oikeuksia ajavasta Gloria Allredistä kertova dokumenttielokuva Seeing Allred, Adam Nevillen saman nimiseen novelliin perustuva kauhuelokuva The Ritual, Sundance-palkittu lyhytelokuva The Trader (Sovdagari), Alexandra Daddarion tähdittämä romattinen komedia When We First Met, SNL-tähti Kate McKinnonin tähdittämä draama Irreplaceable You, korealaistrilleri Forgotten, scifimysteeri Mute sekä Intiasta ponnistava draama Love Per Square Foot.



Tietysti tarjolla on myös standup-komediaa mm. Fred Armisenin, Kavin Jayn sekä komediaelokuvista tunnetuksi tulleen veljesparin toisen puolikkaan, Marlon Wayansin, spesiaalien muodossa. Myös David Lettermanin My Next Guest Needs No Introduction palaa ja tällä kertaa haastateltavana on George Clooney.



Lisäksi Netflixiin ensimmäistä kertaa spesiaalinsa julkaisee myös brittimentalisti Derren Brown ja loppukuusta julkaistava ohjelma kantaa nimeä Derren Brown: The Push.



Tietysti Netflixiin lisätään kuluvan kuun aikana myös paljon muuta sekalaista sisältöä, mutta sitä sisältöä löytyy todennäköisesti myös muista palveluista ja televisiosta.