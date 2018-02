Apple julkaisi huipputuloksen, iPhone X myynti laittoi ennätykset uusiksi

Apple on tänään julkistanut viimeisimmän osavuosikatsauksensa. Tilivuoden ensimmäisen neljänneksen tulokset sisältävät myynnin vuoden viimeiseltä neljännekseltä, joten siihen sisältyy tietysti myynnin huippu joulusesongin aikana. Apple on tänään julkistanut viimeisimmän osavuosikatsauksensa. Tilivuoden ensimmäisen neljänneksen tulokset sisältävät myynnin vuoden viimeiseltä neljännekseltä, joten siihen sisältyy tietysti myynnin huippu joulusesongin aikana.

Odotetusti Applen tulos oli huipputasoa ja ennätyksiä rikottiin jälleen. Täysin uudenlaisen iPhone X:n myötä yhtiön neljännestulos nousi uusiin ennätyslukemiin ja ensimmäistä kertaa liikevaihdossa rikottiin 80 miljardin dollarin rajapyykki ja oikein heittämällä.



Edellisvuoteen kasvua oli liki 13 prosenttia ja iPhonen osuus liikevaihdosta kasvoi jälleen edelliseen neljännekseen nähden, kuten on tyypillistä loppuvuoden iPhone-julkistuksen jälkeen. Hieman yllättäen iPhonen osuus 88,3 miljardin dollarin liikevaihdosta ylsi 69-70 prosenttiin, kuten vuosi sittenkin. Muutenkin liikevaihto jakautui kutakuinkin samoihin osuuksiin edellisvuoden raportin kanssa.



Jo muutaman vuoden ajan Applen voitto on ollut jouluneljänneksen aikana noin 18 miljardiin dollaria, vaikka vuosittain liikevaihto on kasvanut. Tällä kertaa voittoa on kuitenkin saatu lisättyä melkein liikevaihdon kasvulukemilla. Selkeästi kalliimman ja suuremman katteen tarjoava iPhone X on vahvistanut yhtiön voittoa ja Apple jäikin viime neljänneksellä plussalle peräti 20 miljardia dollaria eli 12 prosenttia viime vuotta enemmän, ennätys sekin.



Viimeisen parin viikon aikana Applen osake on ajalehtinut hieman alas todennäköisesti tulosjulkistuksen takia, mutta pian julkistuksen jälkeen osake hyppää todennäköisesti ensi kertaa yli 180 dollarin.



Applen toimitusjohtaja Tim Cook kertoi tulosjulkistuksen yhteydessä, että iPhone X:n suosio on yllättänyt heidät ja se on ollut parhaiten myyvä iPhone aina ensimmäisestä myyntiviikosta marraskuulta. Hän kertoi myös, että Apple on ylittänyt 1,3 miljardin laitteen rajapyykin tammikuussa, joka tarkoittaa yli 30 prosentin kasvua parissa vuodessa.