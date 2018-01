Nintendo nousi suosta – Arvo kaksinkertaistunut vuodessa

Nintendo n äyttää löytäneen vireensä uudelleen videopelimarkkinoilla, sillä keväällä myyntiin tullutta Switch-pelikonsolia saatiin myytyä viime vuonna 14,86 miljoonaa kappaletta. Konsoli ehti olla myynnissä maailmanlaajuisesti vajaa 10 kuukautta.

Japanilaisyhtiön edellinen konsoli, Wii U, julkaistiin marraskuussa 2012 ja sen myynti lopetettiin vuoden 2017 alussa. Vajaassa viidessä vuodessa konsoli myytiin ainoastaan 13,56 miljoonaa kappaletta, joten Nintendo Switch on vajaassa vuodessa myynyt paremmin kuin edeltäjänsä.



Switch-pelien myynti on niin ikään sujunut mallikkaasti. Viime vuonna pelejä myytiin 47 miljoonaa kappaletta, mikä tarkoittaa noin kolmea kappaletta per konsoli. Suosituimpia pelejä ovat olleet Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe ja The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Uuden konsolin nappiin sujunut lanseeraus ja menestys mobiilipelien rintamalla ovat nostaneet Nintendon markkina-arvon kaksinkertaiseksi vuodentakaiseen nähden.