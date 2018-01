Facebook kieltää bitcoin-mainonnan

Facebook on lähtenyt kitkemään yhteisöpalvelussa rehottavia virtuaalivaluuttahuijauksia estämällä bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin liittyvät mainokset.

Virtuaalivaluutta-aiheiset mainokset ovat totaalisessa pannassa eli esimerkiksi täysin laillisen ja eettisesti toimivan yrityksen mainonta estetään, jos ne liittyvät kryptovaluuttoihin. Facebookin motiivi ei ole hankaloittaa virtuaalivaluuttoja yleistymästä tai taistella niitä vastaan, vaan yhteisöpalvelu haluaa suojella käyttäjiään lukuisilta virtuaalivaluuttoihin liittyviltä huijauksilta.



Facebook on nähnyt helpoimmaksi estää virtuaalivaluuttamainonta kokonaan kuin käyttää resursseja mainostettavien palveluiden laillisuuden ja eettisyyden arviointiin.



Mainokset on estetty Facebookin palveluiden lisäksi myös Instagramissa ja Audience Network -mainosverkossa, joka esittää mainoksia Facebookin ulkopuolisissa palveluissa.



Viime vuonna alkanut bitcoinboomi on synnyttänyt paljon uutta liiketoimintaa bitcoinin ympärille, mutta samalla apajille ovat juosseet monet huijarit. Näitä huijareita vastaan Facebook yrittää taistella.