Villit huhut käynnissä – Ostaako Microsoft EA:n?

Pelimedia Microsoft pohtii tai on pohtinut pelijätti Electronic Artsin ostamista. Motivaatio valtavalle yrityskaupalle olisi Polygonin mukaan se, että Microsoft tarvitsee Xboxille nykyistä enemmän yksinoikeuspelejä. Pelimedia Polygonin lähteiden mukaan pohtii tai on pohtinut pelijättiostamista. Motivaatio valtavalle yrityskaupalle olisi Polygonin mukaan se, että Microsoft tarvitsee Xboxille nykyistä enemmän yksinoikeuspelejä.

Electronic Arts ei ole Polygonin mukaan ainoa pelijätti, jonka ostamista Microsoft on harkinnut- Lähteiden mukaan kohteina ovat olleet myös Steam-pelialustastaan tunnettu Valve sekä korealainen pelijulkaisija PUBG Corp (tunnettu esimerkiksi PlayerUnknown's Battlegrounds -pelistä).



Polygonin artikkelissa ei ole paljoakaan lihaa luiden päällä, vaan juttu koostuu "luotettavasta lähteestä" tulleesta ostohuhusta sekä sen ympärille luodusta yleisluontoisesta spekulaatiosta. On siis mahdotonta sanoa kuinka vakavasti otettavasta huhusta on lopulta kyse. Microsoft saattaa olla käynyt keskusteluita EA:n ja Valven kanssa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sinänsä yhtään mitään. Voi nimittäin olla, että keskustelut kuivuivat välittömästi kokoon.