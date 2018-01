Työryhmän näkemys – Massiiviseen kiristyskirjebisnekseen ei ole tarvetta puuttua

Kansalaisten perusoikeuksia digitaalisissa ympäristöissä puolustava jätti vuorostaan eriävän mielipiteen tekijänoikeuskirjetyöryhmän mietintöön. Työryhmän enemmistö katsoo, ettei lain muuttamisen arvioinnille ole nyt ajankohtaista tarvetta, vaikka asianajotoimistot ovat pyytäneet markkinaoikeudelta päätöstä 200 000 IP-osoitteen omistajan yhteystietojen luovuttamiseksi Ilmiö on kasvanut massiiviseksi ja siihen liittyvästä "kiristyskirjetehtailusta" on tullut todellista bisnestä. Markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti luovutettuihin osoitteisiin lähetetään kirjeitä, joissa vaaditaan satojen tai tuhansien eurojen korvauksia verkossa luvattomasti tapahtuneesta tiedostojaosta. Monet saattavat nähdä helpoimmaksi maksaa ehdotettu korvaussumma, jotta asian käsittely jää siihen.Kiristyskirjebisneksen pohjalla on tekijänoikeuslain 60 a §, joka Effin mielestä pitäisi kumota.Effi huomauttaa mielipiteessään myös, että työryhmä keskittyi vain kirjevalvontaprosessiin, eikä kirjevalvonnan laajempaa yhteiskunnallista merkitystä ole arvioitu.