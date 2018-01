Apple on tosissaan itsestään ajavien autojen kanssa – Moninkertaisti testiautojen määrän

on laajentanut reippaalla kädellä itsestään ajavan auton mahdollistavan teknologian testaamista Kaliforniassa. Viime vuoden keväällä Applella oli liikennetestaus lupa kolmelle ajoneuvolle, mutta nykyisin yhtiön hallussa on luvat 27 ajoneuvolle.

Apple testaa itse kehittämäänsä järjestelmää Lexuksen katumaastureilla. Teknologiaa on kehitetty Project Titan -nimisen hankkeen alaisuudessa, johon sisältyi alun perin myös kokonaisen auton kehitys. Vuonna 2016 Apple fokusoi kehitysryhmän tavoitteet ainoastaan itsestään ajavuuden mahdollistavaan teknologiaa, jolloin auton fyysisen rungon kehitys- ja suunnittelutyö jäi taka-alalle.Tavoitteena on ilmeisesti se, että Apple lisensoi kehittämäänsä teknologiaa muille osapuolille. Yhtenä vaihtoehtona on pidetty sitä, että Apple myy teknologiaansa esimerkiksi kyytipalveluyrityksille, eikä autovalmistajille. Hieman samankaltaista strategiaa on lähtenyt hyödyntämään GM, joka aikoo lanseerata maailman ensimmäisen ratittoman auton ensi vuonna oman kyytipalvelun kautta