Feikkipornosta tuli uusi tekoälyhitti – Julkkisten kasvoilla tehdään uusia pornovideoita

Feikkipornosta on tullut tekoälyalgoritmien kehittymisen myötä kovaa vauhtia yleistyvä ilmiö . Ilmiö on kehittynyt erityisesti Reddit-yhteisöpalvelun r/deepfakes-keskustelualueella , jolla on nykyään jo yli 23 000 seuraajaa. Ilmiöön liittyvää kiinnostusta kuvaa myös se, että oman feikkipornon tekemiseen on kehitetty oma sovelluskin (FakeApp).Jos feikkiporno ei ole entuudestaan tuttu, niin kyse on käytännössä tästä: tekoälyalgoritmeille syötetään joukko kasvokuvia tietystä henkilöstä, minkä jälkeen algoritmit pyrkivät korvaamaan pornovideolla esiintyvän näyttelijän kasvot valokuvissa näkyvän henkilön kasvoilla. Näin saadaan aikaan video, jossa näyttäisi esiintyvän alasti henkilö, joka ei todellisuudessa ole näyttänyt paljasta pintaa kameralle.Julkkikset ovat olleet erityisen suosittuja feikkipornotehtailun kohteita. Eroottisia videopätkiä on tehty Gal Gadotista, Maisie Williamsista, Daisy Ridleysta (uutiskuvassa) ja Emma Watsonista.