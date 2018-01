Chrome 64 julkaistu – Estää nettisivuja häiriköimästä sinua

Tavallisen käyttäjän näkökulmasta Chrome 64 sisältää pari kiinnostavaa ominaisuutta. Ensimmäinen on tehokkaampi pop-up-blokkeri, joka pitää huolen siitä, ettet näe verkkosivuilla käydessäsi sivun päälle ilmestyviä häiritseviä ikkunoita. Google on viime aikoina alkanut entistä enemmän kiinnittämään huomiota siihen, että nettisurffailukokemusta saadaan kehitettyä vähemmän häiritsevään suuntaan.



Ajatus on ilmeisesti siinä, että häiritsevät elementit verkkosivuilla lisää mainosblokkereiden käyttöä, mikä syö taas Googlen mainostuloja.



Chrome 64 sisältää myös ominaisuuden, joka estää sisältöjen automaattisen toistumisen. Ominaisuutta ei ole kuitenkaan vielä ilmeisesti aktivoitu, joten vielä Chrome ei estä mainoksia tai videoita toistumasta ilman lupaa. Uusin Chrome osaa kuitenkin estää äänien toiston kokonaan tietyillä verkkosivuilla.



Kehittäjille suunnattuja muutoksia ja päivityksiä Chrome 64 sisältää roppakaupalla enemmän.