Säästät satoja euroja kun muistat tämän vinkin TV-ostoksilla

Kuluttaja-lehdessä on jaettu ammattilaisvinkki uuden television ostoon: uusinta ja markkinoille juuri tullutta mallia ei kannata ostaa. Vinkki perustuu hyvin yksinkertaiseen ajatukseen: myyntiin tulemisen jälkeen uutuustelevision jälleenmyyntihinta lähtee nopeasti laskuun.

Hinta laskee Kuluttaja-lehden mukaan jo parin kuukauden jälkeen ja parhaimmillaan television hinnasta on sulanut yli 50 prosenttia pois ensimmäisen myyntivuoden jälkeen. Televisioita päivitetään harvakseltaan, joten vuoden odottelu on kokonaisuutta ajatellen järkevää: kun hinnasta on suurin "ilma" haihtunut ensimmäisen vuoden jälkeen, on laitteen arvon kehitys verkkaisempaa käyttövuosien aikaan.



Esimerkiksi Kuluttaja-lehden suosittelema LG:n OLED55B7V-älytelevision hinta laski reilussa puolessa vuodessa peräti 57 prosenttia. Philipsin 55PUS7502-television hinta laski vuorostaan toukokuun jälkeen 44 prosenttia ja se maksoi joulukuussa enää 899 euroa. Sony KD-49XE9005 BAEP:n hinta laski 40 prosenttia huhtikuusta ja oli joulukuussa 1200 euroa.