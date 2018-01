Muistikortit nousevat uudelle tasolle: Ensimmäinen puolen teratavun microSD-kortti esiteltiin

Digilaitteiden suorituskyky, näytöt ja monet muut ominaisuudet ovat vuosien ja vuosikymmenien ajan kasvaneet hämmästyttävästi, mutta kenties helpoiten tekniikan kehittymisen muutoksen huomaa tallennusmuistissa. Digilaitteiden suorituskyky, näytöt ja monet muut ominaisuudet ovat vuosien ja vuosikymmenien ajan kasvaneet hämmästyttävästi, mutta kenties helpoiten tekniikan kehittymisen muutoksen huomaa tallennusmuistissa.

Ja mikäpä olisi parempi tapa illustroida valtaisaa muutosta, kuin uusi entistä suurempi microSD-muistikortti. Nyt on nimittäin julkaistu ensimmäinen yli puolen teratavun microSD-muistikortti. Lapsuudesta varmasti moni muistaa megatavuissa mitatut kovalevyt, jotka painoivat kiloja. Nyt tarjolla on tuhansia kertoja enemmän tallennustilaa puolessa grammassa.



Kyseessä ei ole SanDiskin, tai edes Kingstonin tai Samsungin, vaan hieman tuntemattomamman valmistajan, Integralin, uusi tallennusmedia. 512 gigatavun microSD-kortti tarjoaa Class 10 -standardin mukaiset nopeudet, joka tarkoittaa, että kirjoitusnopeus on vähintään 10 megatavua sekunnissa ja lukunopeusminimi 80 megatavua sekunnissa.



Kyseesssä ei siis ole missään tapauksessa nopein muistikortti, mutta paljon tallennustilaa pieneen tilaan tarvitsevalle se on melkoisen herkullinen ratkaisu.



Muistikortti saapuu myyntiin ensi kuussa, mutta tässä vaiheessa ei ole valitettavasti kertoa virallisia hintatietoja. Voisi kuitenkin arvella, että hinta nousee ehkäpä noin 250-300 euron tietämiin, mikäli se pyrkii haastamaan SanDiskin 400 gigatavuisen, mutta hieman nopeamman microSD-kortin.



Puolen teratavun microSD-muistikortteja tullaan todennäköisesti näkemään tämän vuoden puolella myös muilta, esim. aiemmin mainituilta, valmistajilta.