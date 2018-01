Firefox uudistuu ja nopeutuu jälleen – Tämä on uutta versiossa 58

Uunituoreessa Firefox 58:ssa on kyse myös selaimen taustalla olevan tekniikan nykyaikaistamisesta ja vikkelöittämisestä. Tällä kertaa Firefoxin kehittäjät ovat panostaneet selaimen renderöintinopeuteen ja parempaan JavaScript-välimuistitallentamiseen. Android-version kohdalla selaimeen on lisätty tuki Progressive Web Appseille (PWA).Renderöintinopeutta on parannettu hyödyntämällä Windowsin tarjoamaa Off-Main-Thread Painting -teknologiaa, joka mahdollistaa renderöintitehtävien siirtämisen erilliselle säikeelle. Muutoksen sanotaan tuoneen jopa kolmanneksen parannuksen ruudunpäivitysnopeuteen kun käsiteltävänä on raskas JavaScript-tehtävä. Uuden selainversion julkaisun yhteydessä Firefox myös muistutti versiosta 42 lähtien Firefoxiin kuuluneesta Tracking Protection -tekniikasta, joka parhaimmillaan nopeuttaa sivujen latautumista jopa puolella.