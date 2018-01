DJI esitteli uuden kevyemmän dronen, joka tuo ammattilaisominaisuuksia alempaan hintaluokkaan

Yksi asia on kuitenkin pitkään ollut melko selvää: Jos haluat laadukkaan dronen, niin DJI:n kopteri on melko varma valinta. Nelikopteripioneeri DJI on julkaissut tusinoittain erilaisilla konfiguraatioilla varustettuja drone-malleja. Nyt yhtiö on esitellyt uuden kevyen keskiluokan mallin, joka kantaa nimeä DJI Mavic Air.Kyseessä on Mavic Pro -mallin sisarmalli, joka on linjaston mukaisesti kokoontaitettava ja kulkee siten mukana helposti, joskaan ei aivan Sparkin tavoin. Mavic Air on yhtiön mukaan kuitenkin vain puolet noin tonnin hintaisen Mavic Pro:n koosta ja säästöäkin tulee 799 dollarin hinnalla hieman.Mavic-sarjalla yhtiö pyrkii tuoman kalliimmista ammattilaislennokeista tuttuja ominaisuuksia kuluttajien saataville.Mavic Airin kamerakyvyt ovat lähellä Pro-mallia, joten tarjolla on mm. 4K-videokuvaus, Full HD -hidastuskuvaus 120fps nopeudella, 12 megapikselin still-kuvat sekä 32 megapikselin panoraamat. Kuviin tuodaan lisää eloa yhtiön mukaan uudella HDR-teknologialla.Yllätyksenä ei lienee tule, että Mavic Airin lentoaika on hieman Pro-mallia lyhkäisempi. 21 minuutin maksimi on noin kuutisen minuuttia Mavic Pro:ta perässä, mutta onneksi maksimikantavuus on peräti neljä kilometriä.Huippunopeudeksi DJI kertoo 42 mailia eli liki 68 kilometriä tunnissa, joka saavutetaan dronen Sport-moodissa.799 dollarin hintaan saa itse dronen, jonka värivaihtoehdot ovat musta Onyx Black, valkoinen Arctic White sekä punainen Flame Red, akun, kauko-ohjaimen, kantokassin, ja yhden setin vaihto-osia. Yhtiö julkaisee myös pari sataa kalliimman paketin, jossa on muun muassa enemmän kolme akkua ja enemmän vaihto-osia. DJI Mavic Air saapuu myyntiin virallisesti tammikuun 28. päivä.