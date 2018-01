Netflix yllättävässä kasvussa – Hintojen nousukaan ei pelota

Tilaajamäärän selkeä kasvu on siinä mielessä yllättävää, että Netflix korotti palvelunsa kuukausimaksua viime syksynä. Halvimman tilausluokan hinta pysyi samana, mutta tavanomaisimman HD-tasoista videota sisältävä tilausluokan hinta nousi Suomessa 9,99 eurosta 10,99 euroon. Tilaajia Netflixillä on ympäri maailman noin 124 miljoonaa.Tilaajamäärien lisäksi Netflixin käyttö per tilaaja kasvoi. Yhtiön keräämän datan perusteella suoratoistopalvelua käytettiin viime vuonna 9 prosenttia enemmän per tilaaja kuin edellisenä vuonna.Vuoden 2018 aikana Netflix aikoo käyttää 7,5–8 miljardia dollaria sisältöhankintoihin.