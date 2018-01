Nike tuo PlayStation-teemaiset lenkkarit

Nike on tuomassa myyntiin NBA-tähti Paul Georgen mukaan nimetyt PG2-kengät, joiden suunnittelun inspiraationa on käytetty Sonyn PlayStation-pelikonsolin DualShock-ohjaimia. on tuomassa myyntiin-tähtimukaan nimetyt PG2-kengät, joiden suunnittelun inspiraationa on käytetty Sonyn PlayStation-pelikonsolin DualShock-ohjaimia.

PG2-kenkien nauhareiät on esimerkiksi värjätty peliohjaimen painikkeiden mukaisesti, minkä lisäksi iltin yläosaan on lisätty hohtavat PlayStation- ja PG-logot. Merkkien on tarkoitus jäljitellä DualShock-ohjaimen valopalkkia. Painiketta painamalla kenkien logot saa hohtamaan valoa, minkä lisäksi ne antavat pienen värinäpalautteen – aivan kuten DualShock-ohjainkin.



Vaikka kengissä on sähköllä toimivia komponentteja, niin niitä ei tarvitse kuitenkaan ladata erikseen. Kengät lataantuvat itsekseen ja akkuihin mahtuu virtaa 150 tunnin käyttöä varten.



Iltin lisäksi myös kengän avaruusteemainen alaosa hohtaa pimeässä – kuten myös Niken swoosh-logokin. Avaruusteemainen kuviointi on Sonyn suunnittelema ja se on peräisin PlayStation 4 -konsoleiden taustakuvasta.



Nike tuo PG2-kenkää rajoitusti markkinoille. Helmikuun 10. päivä myyntiin tuleva kenkäpari maksaa 110 dollaria.