Maailman edistynein kauppa aukeaa – Ei lainkaan kassalla jonottamista

Amazon paljasti vuoden 2016 alussa myymäläkonseptin, joka saattoi joidenkin mielestä tuntua täydeltä utopialta, mutta nyt kaksi vuotta myöhemmin siitä on tulossa täyttä totta. Verkkokauppajätti on nimittäin avaamassa ensimmäisen Amazon Go -myymälän tänään.

Erityistä Amazon Gossa on se, että myymälässä ei ole lainkaan kassahenkilökuntaa eikä kaupassa ainakaan teoriassa tarvitse lainkaan jonottaa. Ajatuksena on se, että asiakas tulee kauppaan, ottaa ostokset ja lähtee kaupasta. Periaatteessa siis sama kuin kaikissa nykyisissäkin myymälöissä, mutta välistä on otettu pois kaikki kassalla asioimiseen liittyvä: maksaminen ja jonottaminen.



Maksaminen ja jonottaminen on saatu poistettua prosessista Amazon Go -kauppaan lisättyjen myymäläkameroiden ja hyllysensoreiden avulla. Kauppaan saapuva asiakas tunnistetaan asiakkaan puhelimeen asennetun Amazon Go -sovelluksen avulla (puhelin luetaan ovilla), minkä jälkeen kamerat ja hyllysensorit seuraavat mitä kukin asiakas valitsee koriinsa. Kun asiakas lähtee kaupasta, veloitetaan hänen tililtään valittujen tuotteiden hinta.



Ensimmäinen Amazon Go -myymälä sijaitsee Seattlessa, Amazonin päämajan alakerrassa. Valikoimaan kuuluu valmisruokia, salaatteja, pähkinöitä ja juomia (mukaan lukien viinejä ja oluita). Amazon osti viime vuonna elintarvikekauppaketju Whole Foodsin. Voi siis olla, että Amazon Gon teknologiaa tullaan hyödyntämään Whole Foodsissa tulevaisuudessa.