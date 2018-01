Facebook kehitti Watch Partyt – Katsele nettivideoita samaan aikaan kavereiden kanssa

Facebookista on jo pidemmän aikaa voinut vahdata hassuja videoita aiheesta kuin aiheesta, mutta se ei ole ollut kovin yhteisöllistä – kuten yhteisöpalvelulta voisi odottaa. Facebookin testaama uusi ominaisuus tuo muutoksen tähän asiaan. on jo pidemmän aikaa voinut vahdata hassuja videoita aiheesta kuin aiheesta, mutta se ei ole ollut kovin yhteisöllistä – kuten yhteisöpalvelulta voisi odottaa. Facebookin testaama uusi ominaisuus tuo muutoksen tähän asiaan.

Kyseistä ominaisuutta kutsutaan Facebookin piirissä Watch Partyksi. Kyse on käytännössä siitä, että Facebook-ryhmille annetaan mahdollisuus järjestää yhteisiä katselutuokioita ja siihen osallistuvat jäsenet voivat myös kommentoida samanaikaisesti videolla nähtäviä kommelluksia. Watch Party -videot voivat olla valmiita tallenteita tai vaihtoehtoisesti se voi myös olla live-suoratoistolähetys.



Facebookin tuotejohtaja Fidji Simon mukaan yhtiön tavoitteena on tuoda ihmisten saataville työkaluja, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja luovat yhteisiä kokemuksia.



Watch Partyt toimivat käytännössä niin, että ryhmän moderaattorit valikoivat videon ja julkaisevat sen yhteiseen katseluun. Toistaiseksi Watch Partyjä ei voi ajastaa, mutta tämä ominaisuus on todennäköisesti tulossa jossakin vaiheessa. Videota katsovat näkevät samalla ketkä muut ovat liittyneet videon äärelle.