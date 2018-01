Kupla puhkeaa? Bitcoinin arvo romahti reilussa viikossa

Parhaimmillaan bitcoinin arvo käväisi noin 19 000 dollarissa joulukuussa. Juuri ennen joulua virtuaalivaluutan arvo lähti kuitenkin laskuun ja jouluaattona kurssi oli enää vajaa 14 000 dollaria. Kurssi heilui 14 000 dollarin tietämillä uuteen vuoteen saakka, minkä jälkeen bitcoinin arvo lähti uuteen nousuun. Katto tuli kuitenkin vastaan tammikuun 6. päivänä 17 000 dollarin kohdalla.Tuon jälkeen bitcoinin arvo on ollut laskussa ja hiljattain kurssi noteerattiin hetkellisesti jo alle 10 000 dollarissa . Joulukuun 18. päivän jälkeen virtuaalivaluutan arvosta on sulanut lähes puolet. Myös muiden merkittävien virtuaalivaluuttojen arvo on ollut viime aikoina laskussa. Viime vuonna lanseeratun etheriumin kurssista haihtui vuorokaudessa 30 prosenttia ja markkina-arvoltaan kolmanneksi suurimman virtuaalivaluutan, Ripplen, arvosta suli 46 prosenttia vuorokauden aikana.Virtuaalivaluuttojen suuri kurssiheilunta tekee niistä kiinnostavan riskisijoituskohteen, joilla voi tehdä suuria voittoja lyhyessä ajassa. Vaihdonvälineelle kurssiheilunta on kuitenkin huono piirre.