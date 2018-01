Apple valmistautuu AR-lasien tuotantoon – Tapasi yhteistyökumppaneita

Apple ei pahemmin saanut tai ottanut lava-aikaa tänäkään vuonna CES-messuilla, mutta yhtiön edustajat kuitenkin parveilivat messualueella ja kävivät neuvotteluita kokoustiloissa, ei pahemmin saanut tai ottanut lava-aikaa tänäkään vuonna CES-messuilla, mutta yhtiön edustajat kuitenkin parveilivat messualueella ja kävivät neuvotteluita kokoustiloissa, kertoo Bloomberg

Apple käytti messuja hyödykseen tavatakseen tärkeiden alihankintafirmojen edustajia. Bloombergin mukaan Applen tapaamiset liittyivät jollakin tapaa laajennettuun todellisuuteen perustuviin laseihin, joita Applen on uumoiltu kehittäneen jo muutaman vuoden ajan. Tämän tarkemmin Bloomberg ei kerro aiheesta, emme siis tiedä keitä Apple on tavannut ja mitä neuvotteluhuoneissa on puhuttu.



Aiemmissa uutisissa Bloomberg on paljastanut, että Apple kehittää AR-laseja varten uutta käyttöjärjestelmää, joka ainakin tällä hetkellä tunnetaan "rOS:nä" eli reality operating systeminä. Marraskuussa Bloomberg kertoi, ettei Apple vielä tiedä tarkalleen miten laseja ohjataan. Vaihtoehtoina on puhe, liike, eleet ja kosketus. Tavoitteena on saada lasien teknologia valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä.