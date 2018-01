Auto jossa ei ole lainkaan rattia – Autojätti GM aikoo tehdä sen ensi vuonna

Yhdysvaltojen suurimpiin autovalmistajiin kuuluva GM aikoo tuoda markkinoille itsestään ajavan auton vuonna 2019. Tämä ei sinänsä ole mikään iso uutinen, mutta isompi uutinen on se, että ensi vuonna julkaistavassa autossa ei ole lainkaan perinteisiä ohjauslaitteita, kuten rattia tai polkimia. Kyseessä on siis aidosti kuskiton auto. Yhdysvaltojen suurimpiin autovalmistajiin kuuluva GM aikoo tuoda markkinoille itsestään ajavan auton vuonna 2019. Tämä ei sinänsä ole mikään iso uutinen, mutta isompi uutinen on se, että ensi vuonna julkaistavassa autossa ei ole lainkaan perinteisiä ohjauslaitteita, kuten rattia tai polkimia. Kyseessä on siis aidosti kuskiton auto.

GM:n tarkoituksena on rakentaa Yhdysvaltoihin uusi kyytipalvelu, jonka pohjana käytettäisiin tulevia ratittomia ajoneuvoja. Yhtiön mukaan autot teknisesti neljännen sukupolven Chevy Bolt -sähköautoja, joihin on lisätty kuskittomuuden mahdollistavaa sensori- ja laskentatekniikkaa. Autot valmistetaan Michiganissa Orionin tehtaalla. Yhtiön mukaan hallintalaitteettoman auton lanseeraus on historiallinen hetki ihmiskunnan historiassa.



Ford on aiemmin luvannut tuoda vastaavan tuotteen markkinoille vuoteen 2021 mennessä.



GM ei paljastanut liikaa tietoa tulevasta automallista, mutta yhtiö julkaisi kuitenkin videopätkän, jossa visioidaan miltä ratiton auto voisi näyttää.