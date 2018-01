Silicon Valleyn viides kausi alkaa maaliskuussa – Ensimmäinen traileri julki

Hyvän komedian ystäville koittaa tulevana keväänä jälleen ammoisat ajat, sillä HBO:n huippusuositusta Silicon Valley -televisiosarjasta käynnistyy. Teknologiakasvuyrityksen kivikkoista kasvutarinaa seuraava sarja käynnistyy maaliskuun 25. päivänä. Hyvän komedian ystäville koittaa tulevana keväänä jälleen ammoisat ajat, sillä HBO:n huippusuositusta Silicon Valley -televisiosarjasta käynnistyy. Teknologiakasvuyrityksen kivikkoista kasvutarinaa seuraava sarja käynnistyy maaliskuun 25. päivänä.

Lähestyvää kevättä silmällä pitäen HBO on julkaissut ensimmäisen trailerin Silicon Valleyn viidennestä tuotantokaudesta. Peruskonsepti näyttäisi pysyneen samana kuin aiemmissakin kausissa: keskiössä on Pied Piper sekä sen hassu ja kiusallisiin sosiaalisiin tilanteisiin ajautuva toimitusjohtaja Richard. Traileri ei paljasta kovinkaan paljoa tulevasta kaudesta eikä julkisuudessa ole muutenkaan liikkunut paljoa tietoa kauteen liittyen. Huppareita ja bisnes-miesten kalliita autoja on kuitenkin luvassa tälläkin kaudella.