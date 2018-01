Muistatko Kodakin? Valokuvafirma laajenee kryptovaluutoihin

Kodak epäonnistui totaalisesti valokuvauksen digitalisoitumisessa poteroitumalla vanhanaikaiseen filmikuvaamiseen. Nyt yhtiön vanha liiketoiminta on ajettu alas ja patentit myyty sijoittajille. Yhtiö yrittää päästä tunnetulla nimellään jälleen valokuvaajien suosioon avaamalla oman KodakOne-lohkoketjupohjaisen alustan , jonka avulla valokuvaajat ja kuva-agentuurit voivat käydä kauppaa lisenssioikeuksilla reaaliajassa.Lohkoketjun etuna on reaaliaikainen omistustietojen siirto, minkä takia tekniikka on herättänyt paljon kiinnostusta rekistereitä ja tietokantoja ylläpitävien yritysten tai virastojen keskuudessa. On kuitenkin hieman epäselvää mitä etua Kodakin tarjoama lohkoketjupohjainen tuote tarjoaa kuvaajille verrattuna nykyaikaan. Kauppaa lisensseillä käydään kuitenkin KodakCoin-nimisellä kryptovaluutalla.Sijoittajien keskuudessa uutinen otettiin iloiten vastaan. Kodakin pörssikurssi nousi nimittäin heti lehdistötiedotteen julkistamisen jälkeen yli 60 prosenttia. Ensimmäiset KodakCoinit tulevat saataville tammikuun 31. päivänä.