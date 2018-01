Uutuuspiiri aikoo ratkaista langattomien kuulokkeiden kaksi suurinta ongelmaa

Kaikessa mahdollisessa on siirrytty kohti langattomuutta, koska se mahdollistaa liikkuvuuden ja sitä kautta vapaamman käytön. Erityisen suosittuja ovat olleet langattomat kuulokkeet, joiden akkukesto voisi olla kuitenkin aina parempi. Kaikessa mahdollisessa on siirrytty kohti langattomuutta, koska se mahdollistaa liikkuvuuden ja sitä kautta vapaamman käytön. Erityisen suosittuja ovat olleet langattomat kuulokkeet, joiden akkukesto voisi olla kuitenkin aina parempi.

Qualcomm kertoo kehittäneensä QCC5100-nimisen Bluetooth-mikropiirin, jonka ratkaisee langattomien kuulokkeiden kaksi suurinta ongelmaa. Ensimmäinen on alhainen akkukesto, joka Qualcommin omien sanojen mukaan jopa kolminkertaistuu nykyisestä edellä mainitun piirin ansiosta. QCC5100 kuluttaa tehoa 65 prosenttia vähemmän kuin Qualcommin aiemman sukupolven Bluetooth-piiri.



Toinen langattomien kuulokkeiden ongelma liittyy soitinlaitteen ja kuulokkeiden välisen yhteyden säilymiseen paikoissa, joissa on paljon signaalikohinaa. Esimerkiksi yleisötapahtumissa tai lentokentillä signaaleja voi olla ilmassa niin paljon, että kuulokkeet menettävät yhteyden soitinlaitteeseen. QCC5100:ssä ongelmaan on vastattu paremman tehosiirron avulla.



Piirin suorituskyky on myös kaksinkertaistuntu aiemmasta, joten sen pitäisi soveltua paremmin esimerkiksi aktiiviseen melunvaimennukseen. Piiri tukee Bluetooth 5 -tekniikkaa.