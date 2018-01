HTC esitteli uudet virtuaalilasit – Tässä on Vive Pro

Älypuhelimista parhaiten tunnettu HTC on on esitellyt päivitetyn version suosituksi kohonneesta Vive-virtuaalilaseista. Uusi laite on saanut professionaalisuutta huokuvan nimen, Vive Pro. Älypuhelimista parhaiten tunnettu HTC on on esitellyt päivitetyn version suosituksi kohonneesta Vive-virtuaalilaseista. Uusi laite on saanut professionaalisuutta huokuvan nimen, Vive Pro.

Pro-lisämerkinnällä varustetut lasit poikkeavat alkuperäisistä Vive-laseista teknisesti, mutta myös käyttökokemukseen ja muotoiluun on tehty parannuksia. Lasit ovat ensinnäkin aikaisempaa kevyemmät ja kompaktimmat, minkä lisäksi HTC on päätynyt integroimaan kuulokkeet niihin. Katselumukavuuteenkin on tullut reilu parannus kun näytön tarkkuutta on korotettu 2880x1600 pikseliin – resoluutio on 78 prosenttia parempi kuin alkuperäisissä Vive-laseissa.



Vive Pro on taaksepäin yhteensopiva Vive-sovellusten ja -pelien kanssa sekä nykyisten laitteistojen, kuten huonemittaluokassa liikettä seuraavien jäljittimien kanssa. HTC:ltä on kuitenkin tulossa parannettu versio liikeseuraajasta, joka kykenisi seuraamaan käyttäjää 10x10 metrin tilassa.



Kuten nimestä voi päätellä, Vive Pro on segmentoitu todellisille HC-käyttäjille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korkean hintalapun vuoksi siitä ovat todennäköisimmin kiinnostuneet yritykset sekä todelliset VR-harrastajat. Laseille on tulossa myös langaton adapteri, jonka ansiosta Vive Prota voidaan käyttää ilman että se kytketään kiinni tietokoneeseen.



Vive Pron hintatietoja ei kuitenkaan vielä paljastettu.