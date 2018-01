Samsungilta todellinen ökytelevisio – Kokoa yli 146 tuumaa tai jopa enemmän

CES-messujen keskiöön on tyypillisesti kuulunut televisiot ja olohuoneen muut viihdelaitteet. Samsung on muiden yhtiöiden tapaan esitellyt Las Vegasissa parasta osaamistaan juuri televisioiden saralla. CES-messujen keskiöön on tyypillisesti kuulunut televisiot ja olohuoneen muut viihdelaitteet. Samsung on muiden yhtiöiden tapaan esitellyt Las Vegasissa parasta osaamistaan juuri televisioiden saralla.

Samsungin huippu-uutuus on mahtipontisesti The Walliksi kutsuttu modulaarinen televisio, jolla on kokoa peräti 146 tuumaa. Modulaarisen rakenteensa ansiosta asiakas voi tarvittaessa rakentaa The Wallista vieläkin suuremman kytkemällä siihen kiinni lisää televisioita. Kuluttajien keskuudessa näin suurille näytöille tuskin on tarvetta, mutta yleisötapahtumia järjestettävissä tiloissa The Wall voi olla kiinnostava tuote.



The Wallin on tarkoitus tulla saataville kesän aikana.



Teknisesti Samsungin uutuus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siinä käytetään uutta teknologiaa: microLEDejä. Perinteisissä LCD-näytöissä hyödynnetään isoja LEDejä taustavalaistuksena, mutta microLEDien ansiosta näytön jokaiselle pikselille voidaan antaa oma itsenäinen taustavalo. Tässä mielessä microLED-näytöt toimivat samaan tapaan kuin OLED-näytötkin, joten näyttöjen esittämä mustakin pitäisi olla todella syvä (LED on sammuksissa).



MicroLED on tuore, mutta ilmeisesti hiljalleen yleistyvä teknologia. Sitä käytetään näin isossa televisiossa todennäköisesti siksi, että Samsung ei ole onnistunut pienentämään ledejä niin paljoa, että niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi älypuhelimissa tai tietokoneissa. Muutama vuosi sitten Sony esitteli vastaavanlaisen CrystalLED-nimisen teknologian, mutta japanilaisyhtiö ei ole kyennyt kaupallistamaan sitä.