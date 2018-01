Nvidialta maailman tehokkain järjestelmäpiiri – Mahdollistaa ilman ihmistä kulkevat autot

Nvidialla oli jälleen tänä vuonna painavaa sanottavaa CES-messuilla. Yhtiö on sydänjuuriaan myöten PC-pelaamiseen keskittyvä grafiikkayritys, mutta viime vuosina tekoälyn suomat uudet mahdollisuudet ovat kuljettaneet sitä muun muassa itsestään ajavien autojen laskentajärjestelmien suuntaan. oli jälleen tänä vuonna painavaa sanottavaa CES-messuilla. Yhtiö on sydänjuuriaan myöten PC-pelaamiseen keskittyvä grafiikkayritys, mutta viime vuosina tekoälyn suomat uudet mahdollisuudet ovat kuljettaneet sitä muun muassa itsestään ajavien autojen laskentajärjestelmien suuntaan.

CES-messuilla Nvidia esittelikin uuden Xavier-nimisen järjestelmäpiirin, josta yhtiö itse asiassa antoi ennakkotietoja jo vuoden 2016 syksyllä. Xavierin luvattiin olevan 512 grafiikkaytimestä (Volta) koostuva supertietokone eikä pontevat markkinointilauseet ole laantuneet siitä – Nvidian mukaan Xavier on markkinoiden tehokkain järjestelmäpiiri, jonka laskentateho on niin korkea, että autovalmistajat voivat luoda sen pohjalta täysin itsenäisesti ajavia ajoneuvoja (Level 5).



Grafiikkaytimien lisäksi yhdeksästä miljardista transistorista koostuvasta Xavierista löytyy kahdeksan suoritinydintä, uusi syväoppimiskiihdytin, uusi konenäkökiihdytin ja 8K HDR -käsittelyyn soveltuva videoprosessori. Nvidian mukaan Xavier on edellistä sukupolvea huomattavasti energiatehokkaampi, sillä järjestelmä kuluttaa vain 30 wattia tehoa laskiessaan 30 biljoonaa laskuoperaatiota sekunnissa – energiatehokkuus on kasvanut 15-kertaiseksi.



Samassa yhteydessä Nvidia kertoi jakavansa itsestään ajaville ajoneuvoille tarkoitetut ohjelmistoalustat kahtia: Drive IX:ään ja Drive AR:ään. Ensinnä mainittu on tarkoitettu kaikenlaisiin tekoälyä vaativiin tehtäviin, joilla mahdollistetaan uusia käyttökokemuksia ja parannetaan auton ohjaamista. Järjestelmä seuraa paitsi auton ulkopuolista maailmaa niin myös mitä auton sisällä tapahtuu. Esimerkiksi järjestelmä voi seurata kuskin katsetta ja varoittaa mikäli hän on torkahtamassa.



Drive AR:n avulla Nvidia tarjoaa autovalmistajille mahdollisuuden hyödyntää laajennettua todellisuutta auton käyttöliittymänä.



Tänä kesänä Nvidia aikoo tuoda markkinoille Pegasus-laskentapiirituotteen, joka sisältää kaksi Xavier-järjestelmäpiiriä.