Spotifyllä jo yli 70 miljoonaa maksavaa käyttäjää, karkaa Applelta

Pörssiin listautuvan musiikkipalvelun käyttäjämäärä on vuosien ajan noussut tasaisen tappavaa tahtia, johon edes teknologiajätti Applen pari vuotta sitten julkistettu uusi Apple Music -palvelu ei ole pystynyt vastaamaan. Alkusysäyksen jälkeen Applen palvelu on jäänyt koko ajan enemmän jälkeen ja nyt Spotifyn käyttäjämäärät ovat noin tuplat Apple Musiciin verrattuna.Nyt ruotsalaispalvelu on kertonut uudesta merkkipylväästä, jonka johdosta palvelulla on nyt peräti 70 miljoonaa maksavaa asiakasta. Viime kesänä Spotifylla meni rikki 60 miljoonaa ja noin 10 kuukautta sitten 50 miljonaa maksavaa käyttäjää.Applen palvelussa oli viime syksynä 30 miljoonaa käyttäjää, joten Spotifyn tuplatahti toteutuu lienee vieläkin.Spotify ei enää juuri laske mainospalveluaan käyttäviä asiakkaita samalla tavoin, mutta niiden määrä on samaa luokkaa maksavien asiakkaiden kanssa, joten yhteismäärässä Spotify lähestyy 150 miljoonan käyttäjän rajapyykkiä.Yhtiön arvoksi on viime vuonna arveltu noin $19 miljardia dollaria, mutta jo vuoden alkupuoliskon aikana listautuminen osoittaa todellisen markkina-arvon.