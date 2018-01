LG paljasti edullisen Ultra HD -videotykin – Asenna mihin vain

CES-kulutuselektroniikkamessut alkavat Las Vegasissa ensi viikolla, mutta LG on halunnut jo nyt paljastaa uuden Ultra HD -toistoa tukevan projektorin. Yhtiön mukaan se on selvästi pienempi kuin muut markkinoilla jo olevat UHD-projektorit. CES-kulutuselektroniikkamessut alkavat Las Vegasissa ensi viikolla, muttaon halunnut jo nyt paljastaa uuden-toistoa tukevan projektorin. Yhtiön mukaan se on selvästi pienempi kuin muut markkinoilla jo olevat UHD-projektorit.

Nyt esitelty HU80KA-projektori on LG:n mukaan puolet pienempi kuin monet kilpailevat laitteet ja lisäksi se on helpompi asentaa paikoilleen. Projektorin voi halutessaan kiinnittää seinälle tai kattoon, mutta se voi myös asettaa lattialle. LG lupaa projektorin olevan ominaisuuksien suhteen premium-tasoa, mutta siitä huolimatta se on "edullinen". Yhtiö ei kuitenkaan suostunut vielä kertomaan paljonko laite kustantaa.



Ultra HD -sisältöjen lisäksi HU80KA osaa toistaa HDR10-sisältöjä. Spekseissä ei puhuta kuitenkaan mitään kilpailevasta standardista, Dolby Visionista. Projektorin maksimikirkkaus on 2500 lumenia ja kuvan saa heijastettua parhaimmillaan 150 tuuman kokoiseksi. Laitteesta löytyy kaksi seitsemän watin kaiutinta ja ulkoisia kaiuttimia voi liittää optisen liitännän, HDMI-portin tai Bluetoothin avulla. Medioita voi toistaa USB-asemalta ja webOS-pohjaista laitetta voi hallinta näppäimistön sekä hiiren avulla.