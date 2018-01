Apple vahvistaa prosessorihaavoittuvuudet, korjauksia tulossa liki kaikille laitteille

Maailman suurin teknologiayhtiö Apple on vahvistanut, että sen Mac ja iOS-laitteistoista löytyy hiljattain paljastuneita vakavia prosessoriongelmia. Erityisesti Intelin suorittimia koskeva Spectre-bugi ja lähes kaikkia muita koskeva Meltdown-ongelmat ovat myös siis osa Applen ekosysteemiä. Maailman suurin teknologiayhtiö Apple on vahvistanut, että sen Mac ja iOS-laitteistoista löytyy hiljattain paljastuneita vakavia prosessoriongelmia. Erityisesti Intelin suorittimia koskeva Spectre-bugi ja lähes kaikkia muita koskeva Meltdown-ongelmat ovat myös siis osa Applen ekosysteemiä.

Apple on kuitenkin samalla vahvistanut, että korjaukset ovat jo kovaa vauhtia tulossa. Kaikkiin Mac ja iOS -laitteisiin on tulossa päivitys, joka korjaa ongelmat. Meltdown-ongelmiin onkin jo julkaistu päivitys, jonka tunnistaa iOS:llä ja tvOS:llä versiosta 11.2 sekä macOS:llä. Apple Watchin watchOS-käyttöjärjestelmään Meltdown ei ulotu.



Vaikka haavoittuvuuden hyväksikäyttäminen on kovinkin mahdollista, niin Applella ei ole tiedossa tällaisia tapauksia. Yhtiön mukaan onkin erittäin tärkeää, että kuluttaja hankkii sovelluksensa luotetusta lähteestä. Käytännössä tällä Apple tarkoittaa omaa sovelluskauppaansa.



Sovellusten lisäksi haavoittuvuutta voidaan hyväksikäyttää myös verkkosivuston välityksellä, johon Apple on luvannut niin ikään vastata päivityksillä.



Meltdown ja Spectre eivät ole ainoastaan Applen ongelma, vaan niiden laajuus kattaa tietojen mukaan liki kaikki prosessorit viimeisen parin vuosikymmenen ajalta. Niinpä päivityksiä onkin tullut tietysti myös muilta valmistajilta, kuten Microsoftilta.