Koodekkisodan seuraava erä ratkesi jo? Apple ja Google samassa rintamassa

Mukana olivat lähes kaikki isot teknologiafirmat, muiden muassa Google, Microsoft, Intel, Netflix, Cisco ja Amazon. Mukaan liittyi viime vuoden marraskuussa myös Facebook, josta on parin viime vuoden aikana muodostunut iso videopalvelu ja näin ollen sillä on iso vaikutus videoteknologioiden yleistymiseen. Ulkopuolelle on jäänyt käytännössä vain yksi jättiläinen: Apple.Applekin on nyt parin vuoden odottelun jälkeen päättänyt liittyä mukaan AOM:ään perustajajäsen statuksella . Applen liittyminen parantaa AOM:n kehittämälle AV1-koodekille ("VP10") selvästi paremmat lähtökohdat yleistyä.Nettivideot pakattiin pitkään H.264-koodekilla ja Google yritti haastaa sen patenttirojaltittomalla VP8-koodekilla. UHD-tasoisen videon pakkaamista varten kehitettiin entistä tehokkaampia koodekkeja, joilla videoiden tiedostokoko saataisiin parhaimmillaan jopa puolitettua H.264:ään nähden. Googlen vaihtoehto oli edelleen rojaltiton VP9, joka kilpailee H.264:stä kehittynyttä HEVC:tä (H.265:tä) vastaan.Videokoodekkikisan seuraava näytös vaikuttaisi olevan aiempaa selvempi, kun kaikki suurimmat teknologiayritykset ovat ryhmittyneet AOM:n taakse. AV1:n luvataan pienentävän videoiden tiedostokokoa 25–35 prosenttia HEVC:hen verrattuna. AV1 on parhaillaan kehitysvaiheessa, joten sen yleistymistä voidaan odotella vielä pari vuotta.