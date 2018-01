LG esittelee huimaa 88-tuumaista 8K-televisiota

LG:n rajoja rikkova uusi televisio on peräti 88-tuumainen, mutta kokoa merkittävämpi edistysaskel on tehty resoluutiossa. Uusi näyttö tarjoaa resoluution, joka on peräti 16 kertaa tarkempi kuin Full HD (1920x1080) ja neljä kertaa pikselitiheämpi kuin vastaava Ultra HD 4K (3840x2160) -televisio.8K-resoluutio tarjoaa kaikkiaan noin 33 miljoonaa pikseliä 88 tuuman paneelissa, jonka leveys on parin metrin luokkaa. Kyseessä on vieläpä OLED-tekniikkaan perustuva televisio, joten kontrasti on loistava, vaikka pikselien koko on pienentynyt valtaisasti.OLED-teknologian ansiosta taustavalaistusta ei tarvita, joten näyttö ei kärsi taustavalon kontrastia heikentävistä ja väritasapainoa muuttavista ongelmista. Tämän lisäksi energiatehokkuus pysyy kurissa.4K-sisällönkin määrä on vielä kovasti rajattua, mutta 8K-sisällön löytäminen on aivan eri tavalla hankalaa. Lisäksi jokaisella ei varmasti ole nurkassa pölyttymässä 8K-videotoistoon kykenevää laitteistoa.LG esittelee laitetta tietysti CES-messuilla omalla osastollaan.