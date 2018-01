Todellisen man caven kruunu – LG esitteli OLED-telkkarin 8K-tarkkuudella

Yksi asia ei tunnu muuttuvan koskaan: televisiot ovat vuosi vuodelta aina vain suurempia. Kaava näyttäisi pätevän myös juuri alkaneena vuonna, sillä LG on esitellyt CES-messuja silmällä pitäen uuden metariteoksensa.

Mestariteos on 88-tuumainen OLED-televisio, jonka näyttöpaneelin tarkkuus pystyy toistamaan elokuvia 8K-resoluutiolla. Tässä kokoluokassa on nähty kyllä jo televisioita, mutta harvemmassa on OLED-näyttöiset ja 8K-tarkkuuteen yltävät mallit. LG on esitellyt aiemmin 77-tuumaista OLED-televisiota, mutta sen tarkkuus oli "vain" 4K-tasoa.



HIntatietoja tälle televisioille ei ole julkaistu, mutta sitä tuskin kovin moni kaipaa: televisio tulee olemaan myyntiin tullessaan poskettoman kallis. Tavallisten kuluttajien näkökulmasta ehkä kiinnostavampi lähitulevaisuuden trendi tulee olemaan normaalikokoisten OLED-televisioiden halpeneminen.