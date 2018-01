Mitä jäi mieleen teknologiavuodesta 2017?

Perunsalaatit ja nakit on tuhottu ja taivaalle on ammuttu isolla summalla ruutia keskiyön juhlinnassa - vuosi 2018 on koittanut. Mutta mitä jäi mieleen vuodesta 2017 teknologiarintamalla?

Nokian brändin paluu kännyköihin

Virtuaalitodellisuus, vihdoinkin! ...tai ainakin lähes

Älykaiuttimet

Kännyköiden vuoden 2017 trendi: kasvojentunnistus

Nintendo yllätti ... taas

Fidget spinnerit, Uber, verkkoneutraliteetti, ...

AfterDawn vuonna 2017

Hyvää uutta vuotta 2018!

Suomen näkökulmasta merkittävin tapahtuma vuonna 2017 oli eittämättäbrändin paluu kännykkäbisnekseen. Tokikaan Nokia ei puhelimia itse tee, vaan lisensoi tavaramerkkiään - mutta lisensoija,, on sekin suomalainen yritys, joten loppupeleissä puhelimista saadut veroeurot päätyvät ainakin osittain Suomen verokarhun kirstuihin.Nokiajulkisti ensimmäiset Android-mallinsa helmikuussa 2017 ja puhelimet ovatkin osoittautuneet varsin mainioiksi. Olemme testanneet Nokia-brändin Android-puhelimista useamman: Nokia 8 Nokia 5 sekä Nokia 3 Luonnollisesti myös markkinointimielessä loistava veto oli ikonisenuudelleenjulkaisu - vaikka puhelin ei mitään suitsutusta saanutkaan testeissä, se markkinoi Nokian brändin paluuta kännykkämarkkinoille todennäköisesti paremmin kuin mikään mainoskampanja olisi tehnyt. Tuotteen lanseeraus noteerattiin ympäri maailmaa, lähes kaikissa mahdollisissa medioissa.Virtuaalitodellisuus on ollut sci-fi -leffojen vakioainesta jo vuosikymmenien ajan, mutta vuonna 2017 näytti jo siltä, että teknologia alkaa olemaan valmista kuluttajamarkkinoillekin. Tokikaan mitään yksittäistä ryntäystä VR-laitteiden kimppuun ei ole vieläkään nähty - ns. killer application puuttuu edelleen - mutta yhä useammasta kodista löytyi jo viime vuonna mm.-setti.Kun teknologian annetaan kypsyä vielä tovin aikaa ja samalla kehittäjät pohtivat yhä uusia käyttötarkoituksia virtuaalitodellisuuden ratkaisuille, saattaa olla, että jo vuonna 2020 joulun toivotuin lahja on jonkinlainen virtuaalitodellisuuslaite.Suomesta katsottuna ns. älykaiuttimet ovat edelleen hieman scifiä ja kuulostavat harvinaisen tarpeettomilta kapistuksilta. Mutta Yhdysvalloissa ne löivät itsensä läpi vuonna 2017 täydellisesti. Syy Suomen ja Yhdysvaltain epäsuhdalle selittynee kolmella seikalla: laitteiden puheentunnistus on parhaimmillaan englanniksi, mutta pienet kielet, kuten suomi, kulkevat jälkijunassa. Lisäksi palvelut joita kaiuttimilla voidaan käyttää, ovat rakentuneet Yhdysvaltain markkinoiden ympärille. Kolmanneksi tietysti se, että meillä älykaiuttimia ei vielä kaupoissa juuri ole ja niitä ei luonnollisesti myöskään mainosteta, joten myös tietoisuus laitteista puuttuu täysin.Onkin oletettavaa että joko vuoden 2018 tai 2019 jouluna ovat älykaiuttimetmeidänkin joulupukin toivelistan kärkisijoilla, kun laitevalmistajat laajentavat palvelujaan myös Eurooppaan ja tuovat tarjolle uusia kieliä.Vuoden 2017 isoin trendi kännyköissä oli kasvojentunnistuksen lisääminen yhdeksi laitteen kirjautumisvaihtoehdoksi. Luonnollisesti isoimman panoksen muutokselle aiheutti-mallinsa muodossa, mutta myös muut valmistajat, kuten, hyppäsivät kiireesti mukaan trendiin.Testien ja käyttökokemusten perusteella on varsin epäselvää, onko kasvojentunnistus tuonut mitään oikeaa lisäarvoa aiempien sisäänkirjautumismetodien rinnalle, mutta nyt on ainakin mistä valita: sormenjälkitunnistus, kasvojentunnistus, PIN-koodi ja kuviokoodi...Toinen iso muutostrendi, joka näkynee vasta lähivuosina, on huippuluokan puhelinten piiriteknologiassa, jossa sekä Google että Apple tekevät työtä ns. lisätyn todellisuudenkanssa. Lisätty todellisuus lienee monille tuttu lähinnä-pelin kautta, mutta sen sovelluskohteet ovat lähes rajattomat, kun AR:lle saadaan omat piirinsä ja kun ohjelmointityökalut kehittyvät. Vai miltä kuulostaisi napatakuvastosta kasa huonekaluja ja pyöritellä niitä suoraan omassa olohuoneessaan puhelimen näytöllä jo ennen ostopäätöstä...?Pelikonsoleiden konkari,, onnistui tekemään jälleen kerran täysin mahdottoman tempun:oli vuoden 2017 selkeä yllättäjä konsolirintamalla ja nousi monen perheen joululahjalistan kärkeen. Tämä siis siitäkin huolimatta, että perheen TV-tasolta löytyisikin jo jokotaiNintendohan onnistui vastaamassa tempussa jon kanssa, mutta sen seuraavan sukupolven laite,, taas floppasi täydellisesti. Joten kyllä, konsolimarkkinoilla on edelleen kolme vahvaa toimijaa, vaikka Nintendo ei laskentateho- ja pikselikilpailuun ole lähtenytkään mukaan.Vuoteen toki mahtui valtava määrä kaikkea muutakin.julkistuksia,in ongelmat Euroopassa, kesän hittilelut. Myös rapakon takana tapahtui, kun Yhdysvalloissa FCC pyörsi vuoden 2015 päätöksensä ja lopetti ns. verkkoneutraliteetin vaatimuksen yhdysvaltalaisilta operaattoreiltaJa paljon varmasti unohdinkin. Mutta edellä mainitut asiat nyt ainakin jäivät mieleen.Meille vuosi 2017 oli pitkälti tulevan rakentamista ja mitään erityisen isoa uutta juttua ei vuoteen osunut. Tärkein muutos oli itsenäisyyspäivänä tehty palvelintemme päivitys , joka oli ensimmäinen iso inframuutos palveluihimme yli kuuteen vuoteen. Tuo siirtymä ei mennyt ihan putkeen ja vielä vähän ennen jouluakin korjailimme muutoksen mukanaan tuomia bugeja kovalla kiireellä... Toki toimme kesällä käyttöön myös ns.-versiot uutissivuistamme - kyseessä on Googlen suosima tapa luoda "supernopeasti" latautuvia sivuja. Google näyttää nämä sivut mobiilihakutuloksissaan "tavallisten" sivujen sijaan, jolloin mm. uutissivut latautuvat silmänräpäyksessä.Nyt vuoden 2018 aikana tulemme siirtämään palvelumme https:n päälle ja tuomaan sekä isoja että pienempiä uudistuksia lähes kaikkiin palveluihimme - sekä:hin kuin muihinkin sivuihimme.Kuten aina, haluaisin kiittää kaikki nykyisiä ja entisiä työntekijöitämme, käyttäjiämme, moderaattoreitamme ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Ja samalla toivotan oikein hyvää uutta vuotta vuodelle 2018 koko AfterDawnin puolesta!