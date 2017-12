Nintendolta karu yllätys pelikehittäjille – Viivästyttää uusien pelikorttien julkaisua

Nintendo Switch-pelien jakeluun tarvittavien kookkaampien korttien julkaisua. Näillä näkymin pelejä aletaan myydä 64 gigatavun korteilla vasta vuonna 2019. on kertonut pelikehittäjille , että yhtiö joutuu viivästyttämään-pelien jakeluun tarvittavien kookkaampien korttien julkaisua. Näillä näkymin pelejä aletaan myydä 64 gigatavun korteilla vasta vuonna 2019.

Pelikehittäjien näkökulmasta kyse ei ole pelkästään mediatyypin viivästymisestä, vaan se vaikuttaa myös niiden liiketoimintaan koska kehittäjät joutuvat vastaavasti lykkäämään enemmän dataa ja näyttävämpiä grafiikoita sisältävien pelien julkaisua vuoteen 2019. "Muistikortit" Nintendo Switchin pääasiallinen pelimedia, mutta konsolille voi halutessaan ladata pelejä myös verkosta.



Nintendo Switchin nykyisissä pelikorteissa on 32 gigatavun edestä tallennustilaa. Uudet kortit sisältävät kaksinkertaisen määrän tilaa. Kookaampien korttien piti alun perin tulla markkinoille vuona 2018 jälkimmäisellä puoliskolla, mutta teknisten ongelmien takia lanseerausta on jouduttu venyttämään vuoteen 2019.



Kulunut vuosi on ollut Nintendo Switchille erinomainen. Lokakuun lopulla Nintendo kertoi odottavansa uuden konsolin myyvän neljä miljoonaa kappaletta enemmän kuin mitä se uskoi aiemmin (yhteensä 16,7 miljoonaa kappaletta). Pelimyynnin uskotaan kasvavan myös: aiemman 40,5 miljoonan kopion sijaan pelejä myydään Nintendon nykyisen arvion mukaan ensi vuoden maaliskuuhun mennessä yli 55,5 miljoonaa kappaletta.