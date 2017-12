Windows 10:n kasvojentunnistus huijattavissa kuvalla

Vaikka Applen teknologia ei tarjoa markkinoiden nopeinta tunnistusta, niin kilpailijoiden käyttämien teknologioiden toiminta saattaa olla turhan köykäistä tietoturvaosastolla. Näin saattaa olla esimerkiksi Windows 10:ssä olevan Windows Hello -ominaisuuden kasvojentunnistuksen kanssa.Saksalaistutkijoiden YouTube-videolla esitellään kuinka Microsoftin käyttämä kasvojentunnistus voidaan läpäistä pelkällä printatulla kuvalla. Maskeilla ja kaksosilla on huijattu monia kasvojentunnistuksia, mutta pelkällä kuvalla tunnistuksen läpäisy on harvinaisempaa.Saksalaisen tietoturvayhtiö SySS:n tutkijat ovat löytäneet tavan huijata kasvojentunnistusta kuvalla, joskin huijaus ei ole ollut aina helppo toteuttaa. Kuvan on täytynyt olla korkearesoluutioinen lähi-infrapunakuva ja tulosteen suhteellisen laadukas. Lisäksi mikä tahansa pärstäkuva ei ole kelvannut, vaan sen on täytynyt tarjota tarvittavan hyvä kuvakulma. Joskus tutkijoiden on täytynyt hieman sumentaa kameraa teipin avulla.Ongelmaan on kuitenkin ratkaisu. Uusi syksyn Windows-päivitys (Windows 10 Fall Creators Update) on parantanut Windows 10:n tietoturvaa, joten sen asentamalla ja säätämällä Windows Hellon käyttämään parannettua tunnistusta välttyy mahdollisilta väärinkäytöksiltä.