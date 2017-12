Netflixiltä elokuvien ystäville – HDR-yhteensopivuus Windows 10:lle

Netflixistä voi katsella HDR-sisältöjä (HDR10) myös Windows-tietokoneilla. Aiemmin tänä vuonna HDR-tuki on rajoittunut muutamaan Android-puhelimeen sekä uusimpiin iPhoneihin. voi katsella-sisältöjä (HDR10) myös Windows-tietokoneilla. Aiemmin tänä vuonna HDR-tuki on rajoittunut muutamaan Android-puhelimeen sekä uusimpiin iPhoneihin.

HDR-yhteensopivuus on laajentunut jälleen ja tällä kertaa mukaan on otettu Windows-pohjaiset laitteet. Vaatimuksena on PC-puolella Microsoft Edge -selain tai vaihtoehtoisesti Netflixin Windows 10 -sovellus. Vaatimukset eivät jää siihen, vaan mikäli tietokone käyttää Intelin integroitua grafiikkaprosessoria, niin suorittimen pitää olla vähintään 7:tä Core-sukupolvea (i3, i5 tai i7). Nvidia-pohjaisissa järjestelmissä vaatimuksena on GeForce 1050-, 1060-, 1070- ja 1080-ohjaimet, joissa on vähintään 3 Gt RAM-videomuistia.



Dolby Vision -sisältöä ja AMD:n grafiikkaprosessoreita tai suorittimia ei tueta lainkaan tällä hetkellä. Intel- ja Nvidia-pohjaisissa tietokoneissa pitää tietysti myös näytön olla HDR-yhteensopiva.