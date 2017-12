Maailman suurin kauppaketju suunnittelee omaa kassatonta kauppaa Amazon Go:n kilpailijaksi

Alkuvuodesta Amazon esitteli ensimmäistä kertaa kassattoman kaupan Yhdysvaltojen Seattlessa. Amazon Go -kauppojen on odotettu laajenevan prototyyppikaupasta varsinaisiksi kuluttajatoiminnaksi, ja hiljattaisen Whole Foods -yrityskaupan jälkeen potentiaalia ainakin olisi melkoiseen laajennukseen.

Nyt Amazonin innovointiin on vastannut maailman suurin kauppaketju Walmart, joka kehittää Recoden mukaan omaa kassatonta järjestelmää. Walmart onkin viimeaikoina ottanut Amazonin laajentumisen tosissaan ja lisännyt esimerkiksi Walmart.comin välityksellä tilattuihin tuotteisiin ilmaisen kahden päivän toimituksen, jolla se pyrkii vastaamaan Amazonin Prime-palvelun ilmaiselle toimitukselle.Project Kepler -nimellä tunnettu konsepti on kehitetty Walmartin Store No. 8 -innovaatio-osastolla, jossa on kehitetty myös muita uusia konsepteja. Recoden mukaan yksi näistä uusista konsepteista on rikkaille ja kiireisille kaupunkilaisäideille suunnattu tekstausshoppailu, joka tarjoaa yksinkertaisen tavan tilata ruuat suoraan kotiin. Kyseesssä on ilmeisimmin yksi Code Eight -nimellä tunnetun kauppakonseptin maksullisista palveluista.Kilpailu Walmartin ja Amazonin välillä kiihtyy niin verkossa kuin kivijalkakaupoissa, vaikka vielä muutama vuosi sitten yhtiöitä oli vaikea nähdä läheskään yhtä läheisinä kilpailijoina. Nyt Walmart pyrkii tarjoamaan yhä parempaa verkkokauppapalvelua ja Amazon on Whole Foodsin myötä mukana perinteisissä ruokakaupoissa. Nyt molemmat pyrkivät innovoimaan ja löytämään tulevaisuuden shoppailutrendit ensin.