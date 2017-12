Nyt tiedetään mikä Uber on – Tuomarit luokitteli sen kuljetuspalvelu

Uberin kannalta päätös on oleellinen, sillä yritys on itse tulkinnut olevansa IT-yritys, jonka liiketoimintaan kuuluu lähinnä auttaa kuljettajaa ja kyyditettävää kohtaamaan toisensa sovelluskaupoista ladattavan mobiilisovelluksen kautta. Näin ollen yritys voisi toimia IT-yrityksenä, jonka toimintaa säännellään EU-tasolla kevyemmin kuin muita yrityksiä.Euroopan tuomioistuimessa tämä näkemys ei mennyt läpi. Tuomareiden mukaan Uber on todellisuudessa kuljetusalan yritys, joten kuljetusosaa ei voida erottaa sovelluksesta. Uberiin vaikuttaa siis sama lainsäädäntö kuin muihinkin kuljetusyrityksiin ja palvelu joutuu toimimaan jokaisessa maassa paikallisen lainsäädännön mukaisesti.Uberin mukaan päätös ei vaikuta sen toimintaan suurimmassa osassa EU-maissa, joissa se toimii jo kuljetusyrityksenä. Päätös on luettavissa suomeksi täältä