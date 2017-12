Kehittääkö Amazon kilpailijaa YouTubelle?

Tietysti esimerkiksi kelpaa hyvin vaikkapa Amazonin oma FireOS-käyttöjärjestelmä, joka käyttää Androidia, mutta ilman Googlen palveluja. Uudempana esimerkkinä voidaan nostaa esiin YouTuben estäminen Amazonin kosketusnäytöllä varustetusta Echo Show -älykaiuttimesta.Käytännössä laitteen merkittävin hyöty, mahdollisuus toistaa vaikkapa kokkausvideoita YouTubesta, poistettiin täysin Amazonin uudesta tuotteesta, koska Googlen mukaan käyttökokemus ei ollut tarpeeksi korkealla tasolla. Googlen selitys vaikuttaa lähinnä tekosyyltä estää kilpailijaa käyttämästä heidän omaa palveluaan, johon Amazonilla saattaakin olla jatkossa vastaus.Tarkkaavaisimmat ovat nimittäin bonganneet Yhdysvaltain patenttirekisteristä Amazonin patentit, joissa näkyvät nimet Amazontube ja Opentube. Amazonin patenttihakemuksen mukaan sen oma Tube on "ei-ladattavien ja esinauhoitettujen audiovisuaalisten teosten langattomaan välitykseen tarkoitettu palvelu". Yhtiö jatkaa kuvasta sosiaalisilla aspekteilla, kuten sisällön jakamisella.Kuulostaa kovasti YouTuben kaltaiselta palvelulta.Amazon on myöskin hiljattain rekisteröinyt uusia domain-osoitteita, joihin lukeutuu mm. AlexaOpenTube.com, AmazonAlexaTube.com ja AmazonOpenTube.com. Nimet ovat kuitenkin hieman outoja, sillä yhtiö tuskin haluaa käyttää Tube-nimeä palvelussaan.On lisäksi huomioitava, että Amazonilla on jo nykyisellään suoratoistopalvelu, jolla se kilpailee osittain YouTuben kanssa. Kyseessä on tietysti erityisesti pelaajille tarkoitettu, mutta nykyisellään jo paljon muutakin sisältävä, Twitch, joka tarjoaa synergiaetuja esimerkiksi Amazon Prime -jäsenille.Amazon on myöskin luvannut tuoda Chromecastin takaisin Amazonin valikoimiin, joka saattaa lämmittää hieman Googlen mieltä YouTube-asiassa.