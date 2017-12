Huippuodotettu virtuaalitodellisuuslaite esiteltiin ensimmäisissä kuvissa

Nyt Magic Leap on julkaissut ensimmäiset kuvat ensimmäisestä valmiista laitteesta. Vielä alkuvuodesta pitkälti repun kanssa toiminut prototyyppiviritelmä on nyt saatu siihen vaiheeseen, että ensimmäinen kehittäjäversio on valmis – ainakin kuvissa.Magic Leap One -lasit, joiden hinnaksi on aiemmin arveltu sijoittuvan noin 1500-2000 dollarin hintaluokkaan, ovat alkuun saatavilla Creator Edition -nimellä vain kehittäjille ensi vuoden alkupuolella.Vaikka kyseessä ovat ensimmäiset viralliset kuvat laitteesta, niin yhtiöstä kerrotaan samalla, että ulkonäkö saattaa vielä muuttua, koska kehitystyö on yhä kesken. Laite koostuu HoloLensin kaltaisesta AR-päähineestä, joka on kuitenkin ulkoisesti kovin erilainen, sekä ohjaimesta ja vyötäröllä sijoitetusta yksiköstä.Samalla yhtiö on uudistanut verkkosivustoaan , jossa kerrotaan lisää laitteesta ja esitellään sitä oheisilla kuvilla. Valitettavasti teknologisesti laitteesta ei kerrota edelleenkään kovinkaan paljoa.Verkkosivustolla kehittäjät pystyvät rekisteröitymään, jos haluavat olla ensimmäisten joukossa kehittämässä ohjelmistoa Magic Leap Onelle ja siten kiinnostuneita Creator Editionin ostamisesta.Yhtiö on tänään promonnut laitettaan muun muassa videoin myös Facebookissa ja Twitterissä, kuten alta näkyy.