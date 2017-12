Mainosesto tulee Chromeen helmikuussa

Mainosesto aktivoituu Chromen versiopäivitysten välissä, sillä Chrome 64 julkaistaan näillä näkymin tammikuun 23. päivänä ja versio 65 valmistuu 6. maaliskuuta. Vaikuttaisi siis siltä, että Google aikoo ottaa ominaisuuden käyttöön porrastetusti ja testata sen vaikutuksia. Google voi nimittäin itsekin hävitä rahaa blokkerin takia.



Google on tunnetusti lyönyt hyvin rahoiksi nettimainoksilla, joten mainosmarkkinoidella tapahtuvat muutokset vaikuttavat olennaisesti sen liiketoiminnan kehitykseen. Chromeen suunniteltu blokkeri siis estää mainokset sivustokohtaisesti jos sieltä löytyy häiritsevää mainontaa. Blokkeri ei siis estä vain häiritsevää mainosta, vaan estoon menee kaikki sivustolla esitettävät mainokset – myös Google-mainokset. Kovalla linjalla Google halunnee varmistaa, että nettisivustot taipuvat sen tahtoon.



Syy miksi Google haluaa nettiin kohtuullisempaa mainontaa on siinä, että häiritsevät mainokset ovat lisänneet ihmisten kiinnostusta siirtyä kolmansien osapuolien mainosestäjien käyttäjiksi. Nämä ohjelmat estävät periaatteessa kaikki mainokset kaikilla verkkosivuilla, joten Google menettää mainosesityskertoja.



Häiritseviksi mainoksiksi luokitellaan esimerkiksi automaattisesti toistuvat videomainokset, joissa on ääni päällä, pop up -mainokset ja koko näytön peittävät mainokset.