Se on jo nyt suurempi kuin Spotify – Hakee laajenemiseen miljardiluokan rahoitusta

Spotifyn tapaan kiinalaisen Tencent Holdingin omistama musiikkidivisioona suunnittelee listautumista pörssiin. Tencent Musicin listautumisen arvioidaan olevan mittaluokaltaan massiivinen: annin suuruus olisi miljardi dollaria ja yritys arvostettaisiin kymmeneen miljardiin dollariin. Tencent Musicilla on 120 miljoonaa maksavaa asiakasta ja aktiivisia käyttäjiä on 700 miljoonaa kappaletta.Musiikkivalikoima on kuitenkin suppeampi kuin länsimaisilla kilpailijoilla, sillä Tencent Musicin kautta voi kuunnella ainoastaan 17 miljoonaa kappaletta. Spotifyssa ja Apple Musicissa kuunneltavien kappaleiden määrä liikkuu 30–40 miljoonassa.Spotifyn suunnitelmana on listautua New Yorkissa NYSE-pörssiin. Yhtiön markkina-arvon uskotaan kipuavan 15 miljardiin dollariin, joten Tencent Musicin arvostus vaikuttaa asiakasmäärien valossa kohtuulliselta. Joulukuun alussa Tencent kertoi sijoittavansa Spotifyihin ja samalla Spotify saa osuuden Tencent Musicista. Osapuolien tarkoituksena on käynnistää strateginen yhteistyö.Tencent Musicilla on kolme palvelua, QQ Music, KuGou ja Kuwo.