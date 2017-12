Oculus laski VR-lasien hintaa – Myynnissä rajoitetun ajan 419 eurolla

Tarjous on voimassa vain joulukuun 20. päivään saakka, joten siihen voi tarttua vielä kahden päivän ajan. Pakettiin kuuluu Oculus VR -lasien ja Touch-ohjaimien lisäksi kaksi Oculus-anturia, kaikki tarvittavat kaapelit ja seitsemän ilmaista VR-sovellusta, kuten Lucky's Tale, Medium, Toybox, Quill, Dead and Buried, Dragon Front ja Robo Recall. Tilauksen voi tehdä Oculuksen omassa verkkokaupassa.Rift-lasien hinta on laskenut voimakkaasti tämän vuoden aikana. Pysyvien hintamuutosten myötä lasit kilpailevat paljon paremmin esimerkiksi Microsoftin Mixed Reality -ohjelman alaisuudessa kehitettyjen edullisten lasien kanssa.VR-lasien alekampanjan lisäksi Oculus on käynnistänyt sovelluskaupassaan Winter Sale -alennusmyynnin . Talviale jatkuu tammikuun 2. päivään saakka.