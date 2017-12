Samsungin älykaiuttimesta tulossa Applen HomePodia paljon edullisempi

Amazonin käynnistämä älykaiutinbuumi sai vipinää kinttuihin Googlella ja Applella, jotka ovat jo tuoneet markkinoille omat kilpailevat kaiuttimet. Lystikkääseen joukkoon on hyppäämässä mukaan myös Samsung, joka käynnistämä älykaiutinbuumi sai vipinää kinttuihinja, jotka ovat jo tuoneet markkinoille omat kilpailevat kaiuttimet. Lystikkääseen joukkoon on hyppäämässä mukaan myös Samsung, joka Bloombergin tietojen mukaan aikoo julkaista älykkään kaiuttimen vuoden 2018 alkupuoliskon aikana

Samsung osti tunnettuja audiobrändejä (AKG, Harman Kardon, Infinity ja JBL) hallinnoivan Harmanin vuoden 2016 lopulla ja on sen jälkeen sisällyttänyt Galaxy-lippulaivapuhelimiin AKG:n nappikuulokkeet. On melko luontevaa ajatella, että Samsung käyttäisi jotakin vahvaa brändiä myös sen uuden älykaiuttimen markkinoinnissa. Bloombergin mukaan kaiuttimen yksi suunnitelluista myyntivalteista on laadukas äänentoisto, millä myös Applen HomePodia on markkinoitu.



Bloombergin mukaan Samsungin älykaiutin on kilpailevien tuotteiden tapaan etäohjattava puheen avulla, joten siitä tulee löytymään Bixby-integraatio. Lisäksi kaiuttimesta halutaan älykodin keskuslaite, joten se yhdistyy luontevasti ainakin Samsungin omien tuotteiden kanssa, kuten esimerkiksi televisioihin, puhelimiin ja tabletteihin.



Samsung on kaavaillut kaiuttimelle 200 dollarin suositushintaa, joten se asettuu Amazonin Echon (100 dollaria) ja Applen HomePodin (349 dollaria) välimaastoon. Bloombergin lähteet kuitenkin toteavat, että Samsung ei ole lyönyt hinnoittelua lukkoon.