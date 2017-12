Netflixiltä heti vuoden alkuun läjäpäin uutta, tässä tammikuun uusi Originals-sisältö

Jouluunkin on vielä toista viikkoa aikaa ja senkin jälkeen Netflixillä on tarjolla ennen vuoden loppua muun muassa uusi Black Mirror -kausi, mutta jo nyt on hyvä ottaa katsaus tulevan kuun Netflix-uutuuksiin. Jouluunkin on vielä toista viikkoa aikaa ja senkin jälkeen Netflixillä on tarjolla ennen vuoden loppua muun muassa uusi Black Mirror -kausi, mutta jo nyt on hyvä ottaa katsaus tulevan kuun Netflix-uutuuksiin.

Netflix aloittaa tulevan vuoden vahvasti heti tammikuussa ja yhtiö aikookin sijoittaa sisältöön ensi vuoden aikana peräti 8 miljardin dollarin potin. Alkuperäissisältö, eli nk. Originalsit, tarjoavatkin mukavasti katsottavaa.



Uusia yksinoikeudella Netflixissä tammikuussa nähtäviä televisiosarjoja ovat mm. Drug Lords sekä Retribution, mutta lisäksi tarjolla on erityisesti uutta tarjontaa eri maailman kolkista. Niihin kuuluvat puolestaan ranskalaistrilleri Glacé, japanilaisanimaatio DEVILMAN crybaby, sotadraama Tiempos de guerra Espanjasta sekä saksalainen draama Babylon Berlin.



Palaavia sarjoja ovat Lovesick kolmannella kaudella, Disjointedin toisella kaudella, Grace and Frankie neljännellä kaudella, One Day at a Time toisella kaudella sekä El Ministerio del Tiempo kolmannella kaudella. Lapsille puolestaan tulee tarjolle uudet Trolls: The Beat Goes On! sekä Llama Llama -animaatiot sekä The Adventures of Puss in Boots kuudennella kaudella.



Dokumenttien puolella uutuuksia ovat mm. yritysmaailman korruptioon syventyvä Dirty Money, globaalin ruokabisneksen ongelmista kertova Rotten sekä huumorilehti National Lampoonista kertova A Futile and Stupid Gesture.



Stand-up-uutuuksista löytyy Alejandro Riañon, Sebastián Marcelo Wainraichin, Mau Nieton ja Ricardo Quevedon spesiaalit, Tom Seguran Disgraceful, Katt Williamsin Great America, Todd Glassin Act Happy sekä Kavin Jayn Everybody Calm Down!. Lisäksi Jerry Seinfeldin Comedians in Cars Getting Coffee saapuu Netflixiin.



Uusista Originals-elokuvista maininnan ansaitsevat kauhuelokuva Before I Wake, Jack Blackin tähdittämä komedia The Polka King sekä kauhutrilleri The Open House.



Luonnollisesti Netflixillä on tarjolla tammikuussa myös tukku uutta, ei-yksinoikeudella, esitettävää sisältöä, joihin lukeutuu mm. Batman- ja Godfather-elokuvia.