Uutistoimistot haluavat Facebookin ja Googlen maksavan linkittämisestä

Vetoomuksessa todetaan muun muassa, että yhteisöpalvelujätti Facebookista on tullut media, jonka kautta ihmiset lukevat uutistoimistojen tuottamaa sisältöä. Facebook siis käytännössä hyötyy muiden julkaisemasta uutissisällöstä. Uutiset ovat uutistoimistojen mukaan olennainen osa Googlen ja Facebookin palvelua, mutta siitä huolimatta ne eivät itse ole perustaneet omaa uutistoimitusta – niiden ei ole tarvinnut, koska sisällön saa ilmaiseksi.Uutismedioiden mukaan mainostulot ovat laskeneet jo monta vuotta peräkkäin. Samaan aikaan Yhdysvaltojen suurimpien nettifirmojen voitot ovat paisuneet suuremmiksi. Kiista sisällön vapaudesta ja hinnoittelusta vaikuttaa hyvin samankalaiselta kuin mitä on esimerkiksi musiikin saralla käyty pitkään.Espanjassa Google on kohdannut saman kysymyksen jo vuonna 2014. Espanja laati lain, joka käytännössä velvoitti Google News -palvelua maksamaan espanjalaisille uutismedioille tekijänoikeuskorvausta linkitetyistä uutisista. Google ei tähän suostunut, vaan sulki palvelunsa maassa . Samalla uutismedioiden liikennemäärät laskivat voimakkaasti, kun Google News ei enää kerryttänyt niille klikkauksia Vetoomuksen allekirjoittivat AFP, saksalainen DPA, englantilainen Press Association, espanjalainen EFE, italialainen Ansa, ruotsalainen TT, belgialainen Belga, itävaltalainen APA ja alankomaalainen ANP.